みくりが池 立山黒部貫光株式会社は4月15日（水）、富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の全線開通を発表。同日より標高2,450mの室堂平をはじめとする各地点へのアクセスが可能となった。 例年5月中旬ごろからは、標高2,450mの室堂平にある「みくりが池」の雪解けがはじまり、湖面が姿を現す「みくりが池ブルー」が確認できるという。 立山ロープウェイからの景色