大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58590+230 （+0.39％） TOPIX先物3800.5+20.0 （+0.52％） シカゴ日経平均先物58570+210 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 15日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは史上最高値を更新。トランプ米大統領は、イランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの認識を示した。また、「仲介国が米国とイランの停戦期間を延長し交渉を継続