俳優の本木雅弘主演、黒沢清監督の映画『黒牢城』（6月19日公開）のキャラクター新カット＆人物相関図、“黒牢城の5つの謎”解説映像が解禁された。【場面写真】凛とした佇まいで前を見据 える助三郎（宮舘涼太）今作は直木賞作家・米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化したもの。さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリーとなっている。主演に本木を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮