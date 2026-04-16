ベンチがいつも明るい。開幕ダッシュを決めたヤクルトの今季の姿だ。その先頭にいるのが、池山隆寛監督（60）。得点時にベンチを見ると、誰よりも大きなガッツポーズ。リードを許している展開でも、笑顔で戦況を見守っている。「勝っても負けても、そういうところはずっと自分でやっていこうと思っている。選手も敏感に感じるところやから」ミスが出ても、怒りの感情を出すことはない。好プレーには拍手を送り称える。若手や