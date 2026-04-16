俳優・モデルの出口夏希が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙を飾る。夏の始まりを、爽やかな透明感あふれる2つのルックで彩った。【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の早朝。フジテレビ系連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の撮影が連日続いていた出口だったが、一切疲れた様子を見せず、穏やかな笑顔で