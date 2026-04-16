楽天は11、12日のオリックス戦、14、15日のソフトバンク戦で4連勝し、2カード連続の勝ち越しと波に乗っている。15日終了時のチーム成績は、9勝6敗1分け、勝率・600のリーグ2位で、首位・ソフトバンクとは0・5ゲーム差まで接近。今日16日も勝ってソフトバンク戦同一カード3連勝を決めると、首位に浮上し、開幕17試合目でのシーズン10勝到達にもなる。楽天がソフトバンク3連戦で3連勝すると昨年4月15〜17日以来。また、開幕17