男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が、自身初となる日めくりリングカレンダー『増子敦貴 Daily Calendar』（KADOKAWA）を6月30日に発売することを15日、発表した。【写真】美しい所作も…ノスタルジーな増子敦貴本作は、月を問わず使用できる31枚の撮り下ろしカットで構成されており、日本国内のみならず海外での使用も想定されたグローバルな仕様となっている。撮影は韓国・ソウル周辺と日本で行われ、カ