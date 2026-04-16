前夜の巨人・大城卓三の一撃には驚いた。8回表2死、阪神ダウリ・モレッタの外角高め直球を引っ張った同点本塁打である。左打者が甲子園球場右中間席にライナーで放り込む当たりは――佐藤輝明を除き――なかなかお目にかかれない。浜風が吹く逆風だった。大城も「まさか入るとは思わなかった」と話したそうだ。「まさか」は開幕戦（3月27日・東京ドーム）からあった。村上頌樹がトレイ・キャベッジに浴びた初回先頭打者本塁