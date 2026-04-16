俳優・タレントの田中みな実が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号に登場する。【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧透明感のある美肌の持ち主である田中が、今号では大人のためのベストなベースメイク最新版を研究。いつも自然光で自分の肌を見てメイクするという田中は、だんだんとくすみや肌の質感が自身で気になってきたという。塗るものを増やすと厚塗り感が出たり、素肌感を出すと物足りなかっ