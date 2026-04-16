15日の試合が降雨中止となり、開幕から続いていた阪神の連続カード勝ち越しは5カードでストップ。仕切り直しの一戦で、こちらは継続中の「今季12球団唯一の連敗なし」を死守できるか。阪神先発はルーカスがスライド登板。来日3試合目で巨人とは初対戦。阪神の外国人左腕投手が巨人から先発勝利となれば、19年のガルシア以来7年ぶりとなる。昨季の阪神は降雨中止の次戦で4勝1敗と好成績を残した。今季も“雨上がりの虎”が強