ゴリラ級パワーの揉みほぐしマシンで、倉科カナと綾瀬はるかが対照的なリアクションに――。きょう16日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャル(19:00〜)では、「ゴチになります!27」に綾瀬はるかと細田佳央太が出演する。(前列左から)倉科カナ、綾瀬はるか、細田佳央太(後列左から)増田貴久、佐野勇斗、白石麻衣綾瀬は6回目の参戦となり、「バッチリです」と余裕の表情。一方、ゴチ