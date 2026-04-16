米Adobeは4月15日（現地時間）、動画編集ソフト「Adobe Premiere」に新たなカラーグレーディング環境「カラーモード（Color Mode）」を導入すると発表した。まずはパブリックベータで提供し、2026年内中の正式リリースを予定している。かつて、高度なカラーグレーディングは専門家（カラーリスト）の領域とみなされてきた。しかし近年、ミラーレスカメラやスマートフォンでもLogやRAWに対応する機種が広がり、撮影から編集・カラー