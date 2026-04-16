まだまだ昼夜の寒暖差に振り回されがちな春は、お気に入りの羽織りものを集めておくとオシャレがもっと楽しくなりそう！ そこで今回、編集部は【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】の大人顔カーディガンに注目。シャレ見えを狙えて、春コーデに美しく映えるキレイ色のカーディガンを多数発見しました。ぜひお買い物リストに加えてみて。 ゆったり感と配色ボタンでカジュアルにこ