今季もプレッピーなスタイルはトレンドイン。春コーデに取り入れるなら、爽やかな「ブルーシャツ」が活躍しそう。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、1枚でもサマになるデザインのシャツをピックアップしました。顔まわりを明るく見せつつ、端正な雰囲気をキープできる絶妙なバランスがポイントです。 ふわりと揺れるフレアスリーブ 【ZARA】「ストライプ柄リボンシャツ」\5,990（税込）