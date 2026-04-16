筆者の話です。懐かしい写真をきっかけに、幼馴染と思い出を振り返ったときのこと。同じ一枚なのに、思ってもいなかった受け止め方の違いに気づきました。 懐かしい写真 「これ、覚えてる？」部屋を片付けていて見つけたアルバム。懐かしくなり、母親たちの交流についてきていた幼馴染に見せてみようと思いました。幼馴染と昔の写真を見返していたとき、目を留めたのは保育園の入園式で撮った一枚。母親同士の仲が良かっ