屋外レジャーも存分に楽しめる春が到来。少しずつ、気温の高い日も増えてきそうです。今年も早めに暑さ対策を始めたほうがいいかも。【3COINS（スリーコインズ）】では、ひと足先に小型ファンの販売がスタート。今回は、涼しさが高まるブルーの「新・小型ファン」を紹介します。 紫外線に反応して色が変わる！？ 公式オンラインストアで先行販売中の「UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン