フジテレビの三上真奈アナウンサー(37)が15日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェンした新しいヘアースタイルを公開した。 【写真】初夏を感じさせる爽やか新ヘアは女子アナ仲間からも大好評 「顔周りをプツンと、後ろも15センチほど短く!ドライヤーらくらくー!」とつづり、ロングヘアーから一転、顔の横の毛をバッサリ&後ろも短くしてスッキリとした横顔ショットを披露した。