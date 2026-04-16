小さな子供を抱えて忙しい毎日を過ごしていると「たまには誰にも邪魔されず1人で息抜きしたい」と頭をよぎることがある。chaz（ちゃず）さんがInstagramに投稿した漫画「母ちゃんのごほうび時間」は、そんな多くの親が抱くささやかな夢を叶えた1日の素敵なエピソードを描いている。 【漫画】「母ちゃんのごほうび時間」を読む それは仕事帰りのある日のこと、夫から「仕事が早く終わったから息子のお迎えに行く」