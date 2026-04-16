【山粼武司 これが俺の生きる道】#81【前回を読む】「実績見たら当然だよな？」背番号7を“横取り”しても辻竜太郎に悪いとすら思わなかった2005年に新規参入した新球団「楽天ゴールデンイーグルス」で再スタートを切った。春のキャンプは沖縄の久米島。袖を通したクリムゾンレッドの7番は、オリックス時代のチームメートだった竜太郎から半ば強引に譲ってもらった。入団前、田尾安志監督は「キャンプ初日には体重2ケタ