カーボベルデがW杯ユニホームを発表6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）で本大会初出場を果たすカーボベルデ代表。開幕まで2か月を切ったなか、本大会で着用する新デザインのユニフォームを発表した。西アフリカの島国であるカーボべルデは、人口わずか59万人。2000年にアフリカサッカー連盟に加盟し、2002年日韓大会で初めてW杯予選に参加。6大会連続で予選敗退が続いていたが、今大会は予選を勝ち抜いて待望の初出場を決め