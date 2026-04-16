Snow Man・向井康二が、今夜4月16日と23日23時より放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。3年8ヵ月ぶりとなる今回は、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ったデート企画に2週連続で登場し、意外な一面を見せてスタジオを大いに盛り上げる。【写真】向井康二のデートをスタジオ女性陣が大絶賛！本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレ