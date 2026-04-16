元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白のテニスウエア姿を披露した。「愉快なテニス会本日もナイスファイトでした」とつづり、白のテニスウエア姿で、元テニスプレーヤーの今西美晴さん、カヌー男子の羽根田卓也（ミキハウス）とラケットを手にしている3ショットをアップした。石川さんは、山口県出身で、7歳で卓球を始め、中学3年の07年世界