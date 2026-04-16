女優の小芝風花が16日、自身のインスタグラムを更新。金髪イメチェンショットで29歳の誕生日を迎えたことを報告した。「29歳になりました」とこの日、29歳の誕生日を迎えたことを報告。「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うことそして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」とつづった。「実はその為に色々練っているのです。ふふふ」と金髪イメチェンショットを投稿。「来年の今日