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▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１６日５時）【宗谷地方】晴れ後くもり【上川地方】晴れ【留萌地方】晴れ【網走地方】晴れ時々くもり【北見地方】晴れ時々くもり【紋別地方】晴れ後くもり【釧路地方】くもり後晴れ【根室地方】くもり後晴れ【十勝地方】くもり後晴れ【胆振地方】晴れ時々くもり【日高地方】くもり後晴れ【石狩地方】晴れ【空知地方】晴れ【後志地方】晴れ【渡島地方】晴れ時々くもり【檜山地方】晴れ