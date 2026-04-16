i-dleのウギが、抜群のスタイルで魅了した。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ウギの“意外なボリューム感”公開された写真には、カラフルなビジューが施されたピンクのドレスを纏ったウギの姿が収められている。ベアトップデザインのドレスからは、華奢なデコルテや意外なボリューム感があらわになり、見る者の視線を奪った。投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「想像以上」「ア