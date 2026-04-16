ファン必見のスペシャルイベントが登場♡ルシードエルとBTS JinのコラボPOPUP SHOPが、渋谷と難波で期間限定開催されます。限定ビジュアルや特典に加え、人気ヘアケアアイテムも勢ぞろい。さらに豪華グッズが当たるキャンペーンも同時スタート。この機会に特別な体験を楽しんでみてください♪ POPUP SHOPの見どころ♡ 会場はHMV&BOOKS SHIBUYA（4月23日～5月4日）とHMV&BOOKS NA