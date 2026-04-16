レイカーズの八村塁（28）が15日（日本時間16日）、練習後にメディア取材に応じた。18日（同19日）に開幕するロケッツとのプレーオフ1回戦に向けて意気込んだ。メディア取材の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。この結果