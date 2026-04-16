アメリカ中央軍は、イランの港湾に出入りする船舶を対象とした「海上封鎖」に伴う周辺海域の警戒の様子を公開しました。アメリカ中央軍は「アメリカは、沿岸地域にあるイランの港に対する正式な封鎖を発表した。すべての船舶は直ちに引き返し、イランへの航行を中止するよう勧告する」とコメントしました。アメリカ中央軍は15日、13日に開始した「海上封鎖」に伴う周辺海域の警戒活動の映像を公開しました。この中で中央軍は周辺を