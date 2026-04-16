決め手は「明確かつ単純」クルマを運転しているとき、斜めに接続する脇道から幹線道路へ出る場面で、ウインカーを左右どちらに出すべきか迷った経験はないでしょうか。実は、この判断には明確な基準があるのです。どういうことなのでしょうか。その判断軸となるのが、自車の動作が「合流」にあたるのか、それとも「左折」にあたるのか、という点です。【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷ったときの判断方法」です