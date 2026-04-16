4月11日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】一流シェフの味 誰でも再現!？ “調理ロボット”で飲食業界の課題解決に挑む飲食店を襲う深刻な人手不足。2025年の飲食店の倒産件数は、過去最多の900件に上った。そんな状況を救おうと立ち上がったのが、テッ