俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜後9：00）の初回拡大SPがきょう14日に放送された。物語序盤から登場した芸人に反響が寄せられた。以下、ネタバレを含みます。【写真】高橋一生のライバルを演じた人気芸人本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡