タイガースのマゴニグル＝14日、米ミシガン州デトロイト（ゲッティ＝共同）米大リーグのタイガースは15日、21歳の新人内野手のマゴニグルと来季から2034年シーズンまで8年総額1億5千万ドル（約238億5千万円）での契約延長に合意したと発表した。開幕戦でメジャーデビューし、今月12日には初本塁打を放っていた。（共同）