俳優の窪塚洋介（46）の妻でインフルエンサーのPINKY（42／本名：窪塚優香）が13日、自身のインスタグラムを更新。親子3人で満開の桜を楽しむ様子を公開した。【写真】満開の桜の下、窪塚洋介＆PINKY＆長女の親子3ショット公開公開された写真には、青空と桜をバックにした親子3人の花見ショットのほか、淡いピンク色の花を咲かせた桜の接写、室内に飾られた大きな桜の木の前でPINKYが長女（8）と寄り添う姿などが収められてい