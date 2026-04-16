お笑いコンビ、千鳥ノブ（46）が15日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に代役MCとして出演した。番組冒頭、ノブは「浜田さんがインフルエンザということで代役をやらせてもらいます」と切り出した。MCのダウンタウン浜田雅功は先週に続き、インフルエンザで欠席。先週の代役MCは千原ジュニアだった。番組の演出を担当する同局名物社員の藤井健太郎氏は自身のXで「代理MCはスタジオ7年ぶりのノブさ