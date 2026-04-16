元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が同期コンサートの様子をアップした。１６日までに更新した自身のインスタグラムに「ＡＫＢ３期生でコンサートをやらせていただきました！！！」と報告。続けて「出会って２０年の大好きな同期たちです！！」と記した。さらに「同期でいっぱい劇場に立ったし、レッスンもしたし嬉しいことも楽しいことも大変なことも全てをみんなで共有してきました。」と振り返り、「一緒にステージに立てた