【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの向井康二が4月16日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に登場。デート企画に挑戦する。【写真】スノメンバーの“キュンキュン”デート企画にスタジオ興奮◆向井康二、デート企画で登場この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し