足の指10本を持ち上げればボールとの距離が適正かどうかわかる ボールとの距離をチェック ダフリやトップのミスは、体とボールとの距離が大きく影響しています。たとえばボールに極端に近く立つ人は、重心が後ろに行きやすい状況が生まれていて、この状況から