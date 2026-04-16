「ボールをよく見ろ」は氣が散る行為だ！ ボールは心眼で見るもの、「ボールをよく見ろ」は氣が散る行為だ ゴルフレッスンの定番である、「ボールをよく見ろ」「ボールから目をそらすな」についても、先生は疑問を投げかけていました。 というのも球ばかり意識することで、すでに