【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】みんなが引き込まれる「ストーリー」を作る どんなビジネスも背景まで全部さらけ出す ヒカルさんと仲良くさせて頂いて40日ほど毎日会っていたことがあったのですが、その時に感じたすごいところのひとつが、リアルでも動画でもSNSでも一貫して“本心を全部言っちゃう”ところです。今のヒカルさんが感じたこと、思ったこと、それを、間違っていようとそうじゃなかろうと、