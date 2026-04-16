【豪州】 雇用統計（3月）10:30 予想1.9万人前回4.89万人（雇用者数) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想N/A前回-3.05万人（正規雇用者数) 予想N/A前回7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【中国】 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）11:00 予想4.7%前回4.5%（前年比) 予想1.4%前回1.2%（前期比) 小売売上高（3月）11:00 予想2.4%前回（前年比) 予想N/A前回2.8%