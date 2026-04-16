10:00豪消費者インフレ期待（4月） 20:30ECB議事録（3月19日開催分） 21:30カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席 21:35ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可） 22:00シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席 23:35ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり） 17日0:15レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議