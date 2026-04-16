朝のドル円は１５８円９０銭台、海外市場では１５９円００銭挟んで上下＝東京為替 米・イランの協議再開期待などを受けたドル売りと、先行き不透明感からのドル買いが交錯。ドル円は１５９．００円を挟む形で方向感なく上下する展開。 USDJPY158.91