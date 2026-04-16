【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１５日、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平が先発投手に名を連ねた。指名打者（ＤＨ）は兼務しておらず、投手のみで出場するのは、公式戦ではエンゼルス時代の２０２１年５月２８日以来となる。２２年シーズンに先発投手がＤＨを兼務することを可能にした、いわゆる「大谷ルール」が導入されて以降、投手に専念して出場するのは初めてとなる。