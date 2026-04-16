今回は、図々しすぎるママ友を夫が撃退したエピソードを紹介します。毎日のように家に来るママ友に困り、夫に相談…「息子と同じ幼稚園に通うKくんのママは、かなり図々しい人。『パートが急に入ったから、子どもを見てほしい』と言っては、頻繁にうちにKくんを連れてきて、面倒を見させようとします。ただ最初のうちは、息子もKくんと遊べてうれしそうだし、まぁいいかなと思っていたんです。ただ、Kくんのママはそのうち毎日のよ