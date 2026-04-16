この春、平日深夜のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』を飛び出し、毎週木曜深夜1：25〜の枠に昇格した『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。本日4月16日（木）放送の同番組では、俳優・志田未来がスペシャルゲストとして登場する。FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである志田が、念願の初共演に感極まって涙する場面も。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！幼少期から子役として活躍し、現在放送中のドラマ『エラー』で