完全オリジナルの本格サスペンス『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）で、死刑囚という難役に挑んでいる唐田えりか。4月期は『102回目のプロポーズ』（FOD／フジテレビ）でも主演を務めている彼女だが、地上波連続ドラマへの出演は約6年ぶりとなる。休止期間を経て、芝居への向き合い方が変わったと語る唐田。20代最後を目前にした今、彼女が見つめる“表現”の現在地を聞いた。 参考：唐田えりか、活動休