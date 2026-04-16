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【欧州CL準々決勝第2戦】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 0-0(前半0-0)スポルティング<警告>[ア]ミケル・アルテタ(70分)[ス]マキシミリアノ・アラウホ(79分)、Rui Borges(90分+4)観衆:58,249人└アーセナルがCLベスト4進出決定!!守田先発のスポルティング退け、2シーズン連続のセミファイナルへ