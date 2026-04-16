[4.15 欧州CL準々決勝第2戦 アーセナル 0-0 スポルティング]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は15日、準々決勝第2戦2日目を開催。アーセナル(イングランド)とスポルティング(ポルトガル)の対戦は0-0のスコアレスドローで終了。2戦合計1-0でアーセナルが2シーズン連続のベスト4入りを決めた。MF守田英正は後半32分までプレーし、攻守で存在感を示した。前半から両チーム激しいプレスをかけ、第2戦らしいオープンな展開が続く。