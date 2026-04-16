[4.15 欧州CL準々決勝第2戦 バイエルン 4-3 R・マドリー]バイエルンは15日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でレアル・マドリーと対戦し、4-3で勝利して2戦合計6-4として準決勝進出を果たした。DF伊藤洋輝はベンチ入りも出番なし。準決勝では前回王者・パリSGと対戦する。1点ビハインドで敵地に乗り込んだR・マドリーだが、開始35秒で振り出しに戻した。GKマヌエル・ノイアーがペナルティエリア外から右サイド