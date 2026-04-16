株式会社ワイドトレードは、ロングタイプのクイックリリースプレート「PL-140」を4月24日（金）に発売する。 Leofotoブランドのビデオ雲台「FH-20」に付属するクイックリリースプレートの単体販売用。1/4インチねじと3/8インチねじに加え、回転防止用のピン（ビデオピン）を備える。全長は140mm。 アルカスイス互換形状となっており、対応する形状の雲台などに装着できる。 ねじ締め用